Alle mensen, wat een discussie over ‘zegenen’, en over de vrees elkaar niet meer de maat te mogen nemen. Een stevig gesprek over zegenen lijkt mij prima, maar laten we elkaar in wellevendheid tegemoet treden en in ere houden. Dat is altijd zegenrijker dan ‘de maat nemen’.

Ik ben zelf ongeneeslijk hervormd, heel erg van de volkskerk dus. Ik zegen bij wijze van spreken een ieder die mij voor de voeten komt, en doop diegene ook nog zo gauw ik de kans krijg. Mits we de zegen uitspreken in de aanvoegende wijs, ‘God zegene’, of ‘moge God u zegenen’ in plaats van ‘God zegent’. Dan laten we aan de Heer over of Hij die zegen ook inderdaad schenken wil. Hij zit gelukkig niet vast aan onze (vrijgemaakt-)gereformeerde, hervormde of orthodoxe regeltjes.

Wat zorgvuldige exegese betreft: die blijft inderdaad nodig. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die over de exegese van een bepaald bijbelgedeelte het laatste woord spreekt. Indien ik die tegenkom, zal ik hem of haar zeker de zegen..

