Vaccinatiepaspoort is goede zaak in belang van volksgezondheid

Vaccineren moet een vrijwillige keuze blijven, maar het is wel terecht er consequenties aan te verbinden. Invoering van een vaccinatiepaspoort is goed te verdedigen.

In Europees verband opperde de Griekse regering al de invoering van een zogeheten vaccinatiebewijs, om zo COVID-19-gevaccineerden grotere vrijheden toe te kennen dan niet-gevaccineerden. In de Europese Raad was Nederland tegenstander van zo’n bewijs. ‘Het komt te vroeg’, aldus premier Rutte. Inmiddels is de discussie in eigen land losgebarsten. Afgelopen week heeft de Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de regering, positief geadviseerd over de invoering van een dergelijk persoonsbewijs. Een wijs advies, dat navolging verdient.

Ongewijzigd blijft het uitgangspunt: wel of niet vaccineren is een vrijwillige keuze. Aan die keuzevrijheid kunnen echter consequenties worden verbonden. Bijvoorbeeld mensen de toegang weigeren tot evenementen, werk, sport- en onderwijsactiviteiten als zij geen vaccinatiebewijs kunnen overleggen.

Het oogmerk van deze maatregel ligt in het volksgezondheidsbelang: het indammen van de verspreiding van het virus. Werkgevers, waaronder zorginstellingen, hebben een wettelijke zorgplicht naar zowel hun werknemers als naar patiënten of cliënten. In dat licht dienen zij alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs recht doen aan die zorgplicht, waaronder de invoering van een corona-vaccinatiebewijs.

‘De keuze wel of niet vaccineren heeft consequenties.’

Het spreekt voor zich dat deze vergaande maatregel aan allerlei voorwaarden is gebonden. Allereerst moet eenieder in de gelegenheid zijn geweest om zich te laten vaccineren. Het ligt dan ook voor de hand dat de maatregel pas later in het jaar kan worden ingevoerd. Tevens moet de maatregel noodzakelijk zijn en effectief. Bovendien moet er geen minder ingrijpend alternatief beschikbaar zijn en moet het doel van de maatregel (bescherming volksgezondheid) in redelijke verhouding staan tot de nadelen (inperking keuzevrijheid). Deze en nog enkele voorwaarden moeten per geval worden beoordeeld.

zorginstellingen

In het voorbeeld van een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, waar onvoldoende zorgmedewerkers op een risicogroep zich hebben laten vaccineren, kan de invoering van een vaccinatiebewijs voor medewerkers toelaatbaar zijn. Maar alleen dan als andere maatregelen hebben gefaald, bijvoorbeeld de overplaatsing naar een andere afdeling met minder kwetsbare bewoners, het aanbieden van sneltesten voorafgaand aan de werkzaamheden, of het werken met beschermende kleding en hulpmiddelen. Mochten dergelijke alternatieven onvoldoende effectief of een onredelijke last van de werkgever vergen, dan is de invoering van een vaccinatiebewijs geoorloofd.

Werknemers blijven hun keuzevrijheid tot wel of niet vaccineren behouden, maar die keuze heeft consequenties, daarvan moet men zich bewust zijn. Tijdige en heldere informatie door de werkgever is dan ook cruciaal.

Van discriminatie van niet-gevaccineerde zorgmedewerkers is geen sprake. Immers, ongelijke gevallen (wel of niet gevaccineerden) worden naar hun aard verschillend behandeld en dat valt buiten het discriminatieverbod.

sportvereniging

Wat voor een zorginstelling geldt, kan anders uitpakken bij een bedrijf of sportvereniging. Toch kan bijvoorbeeld ook het bestuur van een sportvereniging bepalen dat niet-gevaccineerde leden uiteindelijk niet meer welkom zijn om in groepsverband te komen sporten. Mogelijk zullen besturen niet genegen zijn een dergelijke maatregel te nemen, maar als leden opzeggen vanwege de onveilige omgeving, zullen zij overstag moeten gaan. Hetzelfde geldt voor de horeca: die is vooralsnog niet enthousiast over de invoering van een vaccinatiepaspoort, maar als klanten wegblijven, biedt een dergelijke maatregel uiteindelijk nieuwe kansen.

Van het demissionaire kabinet hoeven we niet veel te verwachten rond dit onderwerp, het is zogenaamd controversieel. Niet dat dit erg is, want welbeschouwd hebben het bedrijfsleven, andere instellingen en verenigingen de overheid niet nodig voor de invoering van het vaccinatiepaspoort. Laat de markt zijn werk maar doen.