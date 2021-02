Onderwijs wordt ingezet als haarlemmerolie

Waarom gebruiken we in Nederland het onderwijs als een flesje haarlemmerolie?

Haarlemmerolie was een medicijn dat tegen de meest uiteenlopende kwaaltjes ingezet kon worden. Soms was het passend en soms niet. Het onderwijs werd en wordt, net zoals die olie, ingezet om de meest uiteenlopende problemen in de samenleving op te lossen. Soms wordt het goed ingezet maar vaak wordt het onderwijs oneigenlijk gebruikt.

Ik zie dat terug in de besluiten om het basisonderwijs dicht dan wel open te doen. Konden voor de kerstvakantie ouders niet thuisblijven, gingen de scholen dicht. Dat besluit was niet genomen omdat het onveilig was voor kinderen of lesgevenden of door factoren binnen het onderwijs.

Door die sluiting moesten ouders thuisblijven om er voor de kinderen te zijn en werd het buitenshuis werken onmogelijk gemaakt (persconferentie maandagavond 14 december).

Krijgen kinderen te weinig goede voeding? De school moet er weer wat aan doen.

Nu gaan de scholen weer open. Niet omdat het gegarandeerd veilig is, maar omdat het thuis voor ouders te zwaar is en kinderen ongelukkig en gespannen zijn.

Waarom is het voor ouders te zwaar? Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Maar het is zeker ook zwaar omdat van ouders verwacht wordt dat ze blijven werken. De druk van werkgevers dat het werk door moet gaan, zelfs dat ouders op kantoor verwacht worden, maakt dat ouders tegen een burn-out aan zitten. Kortom: het basisonderwijs weer open, want dan geeft dat ruimte voor het werk van de ouders. Volgens mij moet je hier een andere oplossing zoeken: ouders moeten tijdens een lockdown de gelegenheid krijgen zonder werkdruk thuis kunnen blijven. Die ruimte moet aan ouders gegeven worden. Je moet dan niet provisorisch en haastig de scholen opendoen.

Dat het onderwijs ingezet wordt om maatschappelijke problemen op te lossen, vindt niet alleen de laatste weken plaats. Het was voor de coronacrisis ook al het geval. Kregen kinderen te weinig gezonde voeding en haalde dat de pers? Dan kon je er zeker van zijn dat een paar maanden later een minister van Onderwijs zou aankondigen dat er lessen gegeven moesten worden over gezonde voeding. Je wist ook dat je mailbox vol zou lopen met mailtjes over schoolontbijtjes en schoolfruit. Waren er groepen die zich afzonderden van de maatschappij of waren er ondemocratische geluiden? Dan was het vak burgerschapsvorming opeens belangrijk. Zo zijn er veel onderwerpen waarover series lessen gemaakt moesten worden.

Op zichzelf zijn het onderwijs en onze samenleving nauwe partners, want onze kinderen bereiden we voor op een plaats in de samenleving. Sterker nog, de kinderen zijn een prachtig deel van de samenleving. Maar laten we het onderwijs daarin wel zijn eigen unieke rol laten spelen en het niet overvragen.

Dat de kinderen weer naar school gaan, vind ik, zoals de zaken nu liggen, goed. Onze leerlingen hebben goede begeleiding nodig en contact met andere kinderen. Ik ga met enthousiasme weer voor de klas staan, want ik zie bij het digitaal lesgeven de onzekerheid en spanning bij mijn leerlingen.

Maar laten we eerlijk zijn over de redenen daarachter. En laten we daarnaast de tendens stoppen om het onderwijs voor oneigenlijke maatschappelijke doelen te gebruiken.

Want ik denk dat het onderwijs nu zelf enorm ziek is en dat het zelf nu eens goede verzorging en aandacht nodig heeft. Kom dan niet aan met kwakzalverij, maar met een goed genezingsplan. <