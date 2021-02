Hugo de Jonge

Ik vind de parlementaire vertoning in de Tweede Kamer meer een schertsvertoning. Ballen gooien en kop van Jut hoort meer thuis op de kermis dan in ons parlement. Ik kreeg afgelopen donderdag de indruk dat de politieke tegenstanders van de heer De Jonge ongegeneerd bezig zijn hem te 'stenigen'. Enig parlementair publiekelijk fatsoen en respect zijn ver te zoeken. De heer Rutte schittert door afwezigheid als het erop aankomt zijn maatje te helpen te verdedigen in de parlementaire arena. <