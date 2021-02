Verzekeringen

Bij de verhalen in deze krant over de ervaringen met verzekeraars kon ik me de ergernis goed voorstellen. 'Wij van WC-eend adviseren: WC-eend' was een bekende reclame-uitspraak uit de vorige eeuw. Graag kom ik met een variant daarop, vanuit mijn vakgebied: 'Wij als tussenpersoon adviseren een tussenpersoon. Omdat deze 1. uw belangen behartigt, 2. aan uw kant staat om verzekeringsproblemen goed op te lossen, 3. gemiddeld goed bereikbaar is.'

Deze preek voor eigen parochie wilde ik graag even aan u kwijt. <