Hoop in strijd tegen kernwapen

Een protest tegen kernwapens, op Hiroshima Dag in Mumbai (6 augustus 2019). De twee atoombommen die in 1945 in Japan vielen en 250.000 burgers het leven kostte, waren veel zwakker dan de kernwapens waar landen nu in grote aantallen over beschikken.

'Atoombommen zijn goddeloze wapens!' Aldus mijn vader. Hij was revalidatiearts en zei dit begin jaren 60 tegen generaal-buiten-dienst Calmeijer, de defensiewoordvoerder voor de CHU, zijn partij. Zestig jaar later achten de deskundigen het gevaar op een kernoorlog groter dan ooit. Vorige week nog zetten the Atomic Scientists (non-profitorganisatie over wetenschap en mondiale veiligheidskwesties , red.) de Doomsday Clock op 100 seconden voor twaalf, de gevaarlijkste stand sinds 1947.

Gelukkig vonden er recent twee hoopvolle gebeurtenissen plaats, die kunnen helpen zo'n mondiale catastrofe te voorkomen. Ze zullen de wereldwijde ontwrichting door COVID-19 doen verbleken en daartegen zal geen lockdown, avondklok of vaccin opgewassen zijn.

negen landen

Er is een indrukwekkende tegenbeweging aan de gang.

Maar eerst de stand van zaken. Momenteel bezitten negen landen zo'n 14.000 kernwapens, honderden keren krachtiger dan de twee Amerikaanse atoombommen op Japan in 1945, die al 250.000 burgerdoden veroorzaakten. Tweeduizend kernraketten staan op scherp en het is al menigmaal bijna misgegaan door technische of menselijke fouten. De ‘Negen' moderniseren hun arsenalen voor astronomische bedragen. Dat geld is betere doelen waard, zoals gezondheidszorg, onderwijs, ziekte-, honger- en armoedebestrijding. Hierdoor is een nieuwe wapenwedloop gaande, terwijl kernwapenstaten al decennia verplicht zijn te onderhandelen over totale ontmanteling van hun nucleaire arsenalen. Dat moet volgens Artikel VI van het door hen geratificeerde Non-Proliferatie-verdrag (1970).

tegenbeweging

Mede vanwege kunstmatige intelligentie, cyber, killer-robots, hypersone raketten en andere technologische ontwikkelingen is het volgens de experts inmiddels niet meer de vraag of, maar wanneer het vreselijk misgaat. Traditionele kernontwapeningsonderhandelingen liggen al jaren stil, president Trump zegde talrijke nucleaire verdragen op en overwoog zelfs hervatting van kernproeven. Maar ondertussen is de afgelopen jaren een indrukwekkende tegenbeweging opgebouwd. Een idee van enkele artsen van International Physicians for the Prevention of Nuclear War in 2007 groeide uit tot de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN, Nobel Vredesprijs 2017). Dit leidde tot het van kracht worden van het VN-kernwapenverbod (22 januari 2021). Zo is het laatste, veruit gevaarlijkste massavernietigingswapen illegaal verklaard, net als eerder biologische en chemische wapens.

De NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie - Artsen voor vrede) juicht het kernwapenverbod toe als nieuw drukmiddel op de kernwapenstaten. Die hebben zich er vanaf 2016 fel tegen verzet, de VS voorop, met intimidatie en schriftelijke oekazes tegen bondgenoten en anderen. Alleen Nederland durfde, als enig NAVO-lid, deel te nemen aan de VN-onderhandelingen over de verdragstekst, die op 7 juli 2017 overeengekomen werd tussen 122 landen. Ons land tekende toen niet, maar een regering, die zich ‘actief inzet voor een kernwapenvrije wereld' (zoals het in het regeerakkoord staat, pagina 47) zou dat alsnog moeten doen. Daarom hebben wij met de Raad van Kerken en tal van andere maatschappelijke organisaties gezamenlijk politieke partijen dringend verzocht de ondertekening van het VN-kernwapenverbod in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Sommige hebben dat ook gedaan. Ondertussen zou de regering haar traditionele, internationale bruggenbouwerrol moeten benutten ten gunste van het kernwapenverbod, indien mogelijk samen met NAVO-landen als België en Canada, die al veel positievere bewoordingen gebruiken.

En dan die andere hoopvolle gebeurtenis: Joe Bidens inauguratie op 20 januari. Binnen enkele dagen belde hij president Putin om akkoord te gaan met diens voorstel – al diverse keren vergeefs gedaan aan Trump – om het belangrijke New Start-verdrag vijf jaar te verlengen. Dat verplicht beide kernwapensupermachten – samen goed voor 93 procent van alle atoomwapens – hun arsenalen aanzienlijk te reduceren. Ook wil Biden weer toetreden tot de Iran-deal en het verdrag waarbij staten onder voorwaarden hun luchtruim voor elkaar openstellen. Het zijn alle verkiezingsbeloften, net als het willen introduceren van een No-first-Use-verklaring (niet als eerste kernwapens gebruiken, red.), zoals China en India allang hanteren, net zoals indertijd de Sovjet-Unie. Daarmee zouden de VS eindelijk afstand doen van het immorele strategische concept om de eerste nucleaire klap uit te delen en een stap zetten in de richting die Biden uitzette in 2017: 'een wereld zonder kernwapens'. Deze hoopvolle gebeurtenissen zouden een broodnodige ommekeer kunnen inluiden van de hierboven geschetste levensgevaarlijke ontwikkelingen. Daarvoor moet echter wereldwijd wel veel meer maatschappelijke druk ontwikkeld worden, uit eigenbelang en vanwege het rentmeesterschap.

illusie

Paus Franciscus en de Wereldraad van Kerken namen al ondubbelzinnig stelling tegen kernwapens, net als vorig jaar de Raad van Kerken in Nederland. De NVMP-Artsen voor vrede strijden al decennia voor een kernwapenvrije wereld, vanwege de volstrekt onacceptabele medisch-humanitaire gevolgen van een kernexplosie en het ‘simpele' feit dat substantiële medische hulp dan een illusie is. Dit gaat eenieder aan, want of je nu links of rechts bent, 50+ of 50-, kernwapens discrimineren niet. Zij zijn juist ontworpen om iederéén te doden, massaal. Het zijn inderdaad goddeloze wapens <