Getuigenismoties hebben tijdens een demissionaire kabinetsperiode weinig zin

Vluchtelingenkwesties en Kamerverkiezingen: ze trekken als een magneet naar elkaar toe. Op 30 november 2006, de eerste dag van een nieuw verkozen Tweede Kamer, probeerde voormalig PvdA-leider Wouter Bos een generaal pardon te regelen voor asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland woonden. Bos' PvdA had verloren, maar door een spectaculaire winst van de SP (van 9 naar 25 zetels) was nipt een 'linkse' Kamermeerderheid ontstaan. Die donderdagavond wilde de Kamer toenmalig VVD-minister Rita Verdonk op de knieën dwingen, door met 75 tegen 74 zetels een generaal pardon te eisen.

Maar Verdonk weigerde. Het toenmalige minderheidskabinet had bezwaren vanwege een 'mogelijk aanzuigende werking' (het standaardbezwaar tegen pardonregelingen), maar vond het ook - gezien zijn demissionaire staat plus de formatie - niet wenselijk zulke gevoelige beslissingen te nemen. Uiteindelijk werd het gevraagde pardon geregeld in de formatie, die in februari 2007 leidde tot het vierde kabinet-Balkenende - met CDA, PvdA en ChristenUnie.

De verkiezingen van 2021 moeten nog plaatsvinden, maar ook nu is er weer een Kamer die een demissionair kabinet wil bewegen tot ingrijpende beleidswijzigingen. Vorige week stemde de Kamer in met een motie die vraagt om een hoger salaris voor het zorgpersoneel. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie hielp..

