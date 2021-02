Computer verhoogde verzekeringspremie

Ik ben koster van de Fonteinkerk in Haarlem. Ik woon in de kosterswoning die vastzit achter aan de kerk. Tot een paar jaar terug had ik hetzelfde huisnummer 14 als de Fonteinkerk. Op een gegeven moment besloot gemeente Haarlem dat mijn huis het nummer 14A moest krijgen. Die wijziging heb ik aan allerlei instanties doorgegeven, waaronder Univé.

Wat schetst mijn verbazing dat als gevolg van deze 'verhuizing' mijn woonverzekering opeens werd verhoogd.

Mijn mailtjes en telefoontjes aan Univé met de uitleg dat ik niet echt verhuisd was, maar nog steeds in hetzelfde huis woonde, hielpen niet om het verzekeringsbedrag weer op het oude niveau te krijgen.

Eigenlijk kwam het erop neer dat de verhoging uit de computer kwam en dat..

