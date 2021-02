Verbinding voelbaar maken bij kritiek

In de reacties op de column van Almatine Leene van 29 januari zijn er mensen die haar kijk niet delen. Er zijn er die het vreemd vinden dat Leene zou stellen dat kritiek moet worden ingeslikt omwille van een gezamenlijk doel. Dat zou ook vreemd zijn. Vooral als Leene dat zelf zou zeggen. Haar column is immers het bewijs dat ze zelf ook kritiek heeft.

Dat is in mijn ogen dan ook niet het punt waarop ze inzet. In haar column schrijft ze niet dat elke vorm van wegen en meten niet goed is. Maar ze vraagt aandacht voor de mogelijkheid dat je met wegen en meten ‘kan’ ontsporen. Ik vind het prettig dat iemand me daarop wijst. Ik voel irritatie bij me opkomen bij lezing van stukken waarin die ontsporing aanwijsbaar is. Leene vraagt in mijn ogen aandacht voor samenleven, ook kritisch, zonder te oordelen over elkaar.

Een belangrijke en een moeilijke les. Tenminste, ik vind het moeilijk om dat ‘niet oordelen’ in praktijk te brengen. Zeker als je kritiek hebt op een persoon of iemands opvatting. Het is echter wel de beste manier om bij kritiek onderlinge verbondenheid voel..

