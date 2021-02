Woningtekort een keuze?

‘De crux zit ’m in het vinden van een huis’

Arjan Buurman, van Buurman Makelaardij in Apeldoorn

‘De woonlasten zijn nu uitermate goed betaalbaar. Zeker als je de rente lang vastzet, want die is historisch laag. De financieringsruimte is hoger door de wijzigingen die vanuit de overheid zijn doorgevoerd in 2021. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie is opgehoogd, tweeverdieners kunnen meer lenen, de schenkvrijstelling is dit jaar hoger. Dat geeft allemaal meer ruimte.

Maar de crux zit ’m in het vinden van een huis. Alleen al bij ons kantoor zijn er 1100 mensen aangemeld als actieve zoekers. Het totale woningaanbod in Apeldoorn is klein: zo’n 200 huizen. Sommigen zijn redelijk wanhopig, die kom ik al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .