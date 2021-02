De liturgie van het gewone leven helpt me met aandacht op te staan, de tafel te dekken, te fietsen

Als ik ’s morgens de gordijnen opendoe, voel ik de verbinding met de bijbelse oertekst ‘Er zij licht’ uit Genesis 1. Als ik daarna vanuit de zesde etage van onze flat de zon zie opgaan, klinkt in mij: ‘Groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.’ Midden op de dag als ik naar buiten kijk: ‘Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.’ Bij het middageten bid ik: ‘Heer, Uw nabijheid is mijn brood’, een gebed dat ik las in het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Een zin die voor mij twee essentiële zaken samenvat: de bede uit het Onze Vader ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ en de uitspraak van Jezus ‘Ik ben het brood des levens’. Als ik g..

