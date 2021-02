Bijbel is niet vrouwonvriendelijk maar open over het kwaad dat vrouwen wordt aangedaan

‘De Bijbel is op het eerste gezicht niet erg vrouwvriendelijk' (Heleen Zorgdrager in Nederlands Dagblad 29 januari). Zo’n zin roept bij mij meteen weerstand op en ik realiseer mij dat ik daarmee het interview en de opvattingen van Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie, niet helemaal recht doe, want niet alles wat zij gezegd heeft, verdient deze weerstand. Maar bij het lezen van zo’n zin vraag ik me af: moet de Bijbel dan vriendelijk zijn voor mij? Ik vraag mij af: dóét de Bijbel dat dan niet? Schrijft de Bijbel werkelijk zo lelijk over vrouwen?

Tijdens mijn opleiding godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht kwam ik voor het eerst in aanraking met een feministische manier van bijbellezen. Het boeide mij meteen, omdat met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .