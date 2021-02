Parallelle verhalen

In het boek van Jo Claes (ND 29 januari) worden voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat veel bijbelse verhalen parallellen hebben in mythen en sagen uit de Klassieke Oudheid. Interessant is dat de maagdelijke geboorte van Jezus zoals beschreven door Lucas ook in de vroegere Romeinse godenwereld voorkwam. Een Romeinse keizer kreeg tijdens of na zijn dood vaak een goddelijke status. Maar omdat een heilige God in de ogen van de Romeinen niet op normale biologische wijze ter wereld kon komen, werd er voor deze keizer een wonderlijk geboorteverhaal bedacht. In het christelijk geloof is het net andersom. Een mens wordt geen God, maar in Jezus werd God mens. <