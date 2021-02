Bij het artikel over het Leger des Heils en de Strijdkreet (ND van 29 januari), kwam onmiddellijk een herinnering naar boven aan wat mij overkwam, 25 jaar geleden. Op het Spui in Amsterdam werd ik aangesproken door een dame die mij vroeg of ik een Strijdkreet wilde kopen. Dat blad kende ik uiteraard (ik woonde in Amsterdam) en ik antwoordde dat ik dat wel wilde. Ik keek de dame aan, ze kwam me bekend voor, maar ik twijfelde een beetje, en vroeg voorzichtig: 'Mevrouw ..., u lijkt wel Majoor ...', maar voor ik mijn zin kon afmaken, onderbrak zij mij met een krachtig: 'Meneer, ik bén Majoor Bosshardt'! Wat moesten we allebei lachen, vergeet ik nooit meer. <