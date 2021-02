Verbazing over Republikeinen en SGP

De afgelopen jaren heb ik met verbazing de Amerikaanse Republikeinse partij gevolgd. Hoe is het mogelijk dat een partij met zo veel overtuigde christenen een leider kiest die in woord en daad ver van de bijbelse principes af staat?

Ik krijg een vergelijkbare verbazing bij het lezen van het artikel over de SGP ten aanzien van de samenwerking met PVV en FVD (ND 30 januari) Het duidelijke standpunt van de SGP-partijvoorzitter om dat niet te doen, heeft intern onvoldoende draagvlak: samenwerking wordt niet bij voorbaat uitgesloten. Dit omdat PVV en FVD op een aantal standpunten dichterbij staan dan bijvoorbeeld D66. Je moet wel met de PVV en FVD in dialoog blijven. Vaak zijn ze goed in staat om gevoelens uit de maatschappij te verwoorden. Maar dat is iets anders dan samenwerken.

Het klinkt natuurlijk heel democratisch om partijen niet op voorbaat uit te sluiten. Het lijkt mij echter naar je kiezer toe wel belangrijk om hier duidelijk over te zijn. Stelling nemen tegen p..

