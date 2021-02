Droogte of verdroging

In het Nederlands Dagblad van 2 februari stelt Jan Veerman dat de verdroging (in Zeist en omgeving) verminderde. Er viel tenslotte 490 mm neerslag in het 2e halfjaar van 2020.

Hij reageert daarmee op een artikel in het ND van 20 januari waarin boswachter Joris Hellevoort ingaat op de gevolgen van droogte in de afgelopen zomers (bomensterfte en droogvallende vijver) en op het begrip verdroging van de natuur.

Nu zijn droogte en verdroging twee verschillende begrippen. Droogte kun je beschrijven als het verschil tussen neerslag en verdamping zoals Jan Veerman doet. Van verdroging is sprake als de waterhuishoudkundige situatie niet voldoende is voor de gewenste situatie in natuurgebieden wat Joris Hellevoort beschrijft.

Alleen voegt Joris daar nog iets aan toe, namelijk dat droogte grotere (nadelige) gevolgen heeft als de waterhuishoudkundige situatie niet op orde is. Wat daarvoor nodig is, is bekend. Wat daarbij mo..

