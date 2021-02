Het is de hoogste tijd voor donderpreken

Wat is de laatste keer dat je in een (digitale) kerk zat en dat je met ongemak op de stoel schoof omdat de voorganger een schurende waarheid vertelde die direct op je eigen leven van toepassing was?

Generaliserend gesteld is het gros van de preken gericht op praktisch christen zijn in je eigen omgeving.

Almatine Leene betoogde 29 januari in haar column dat maatnemende kritiek af kan leiden van het gezamenlijke christelijke doel om het evangelie uit te dragen. In haar column van zaterdag deelt Reina Wiskerke de observatie dat opbouwende kritiek onmisbaar is in het samen optrekken als gelovigen. Beide columns wakkerden bij mij een verlangen naar kritische preken aan. Daarom deze oproep aan voorgangers: meer donderpreken alstublieft.

Wat is de laatste keer dat je in een (digitale) kerk zat en het gevoel had dat je eens goed de waarheid werd gezegd? Dat je met ongemak op de stoel schoof omdat de voorganger..

