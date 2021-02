Lekkere koffie moet ook duurzaam zijn; de productie loopt gevaar

Ik herkende me meteen in de constatering dat een lekker bakkie koffie maken veel belangrijker is geworden sinds we thuis aan het werk zij (Nederlands Dagblad 30 januari). Zo is er bij ons ook recent een nieuw espressoapparaat in huis gekomen om de ‘lekkere lat’ wat hoger te leggen.

Het is waar dat, naast een goed apparaat en een consistente koffiebonenmaler, het zaak is goede koffie aan te schaffen. In het artikel ligt het accent echter wel wat eenzijdig op de kwaliteit van koffie. Ook duurzaamheid zou alle aandacht moeten krijgen. Onze koffietoevoer loopt namelijk op lange termijn gevaar.

De kof..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .