Een geroofd burgerservicenummer (BSN) of nummer van je ID-kaart kan ook over tien jaar nog misbruik opleveren. Het is heel eenvoudig om je daarmee voor een ander uit te geven. Iedereen begrijpt dat dit tot grote schade kan leiden, terwijl de gedupeerde maar moet zien te bewijzen dat hij/zij slachtoffer is van identiteitsfraude. Ineens staat er een misbruikte bankrekening op je naam of blijkt je pensioen geroofd, blijk je ‘verhuisd' te zijn, of is je huis ‘verkocht'. Eigenlijk is er maar één oplossing: per direct alle BSN en ID-nummers ongeldig verklaren en elke burger een nieuw identificatienummer en -middel geven. <