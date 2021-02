Vreemd dat een overheid Google verplicht gegevens van gebruikers te delen

In het kader van de privacy is het vreemd om Google te verplichten gegevens van gebruikers te delen. Vanwaar de neiging dit bedrijf anders te behandelen dan andere grote bedrijven?

Het Australische parlement wil dat Google geld betaalt aan lokale media voor berichten die in het Google nieuwsoverzicht staan (ND 26 januari). Over de wet die dat moet regelen, doen veel media tamelijk eenzijdig verslag. Misschien wel begrijpelijk, omdat deze berichten gepubliceerd worden door mediabedrijven. Het zijn de bedrijven die zullen profiteren van de nieuwe wet. Dat maakt het moeilijk objectief te blijven. Ik wil enkele andere kanten van de zaak noemen.

Goliath

Sommige mediabedrijven proberen het geschil te framen als de kleine David (kleine mediabedrijfjes) tegen de grote boze Goliath (Google) die zich verrijkt ten koste van hen. Maar let wel, het is..

