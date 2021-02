Communicatieadviseur en inwoner van Urk: Kijk naar de pijn van deze gemeente en neem het serieus

Wie wil begrijpen waar opmerkelijk Urker gedrag vandaan komt, moet stilstaan bij het verleden. Generaties lang is Urk weggezet als het meest idiote dorp van Nederland. Het is nodig de Urker pijn te zien. Dat stelt Cornelis Vlot, communicatieadviseur en inwoner van Urk.

Het gedrag van de Urker relschoppers vertoont overeenkomsten met andere gemarginaliseerde groepen die zich met de rug naar de samenleving voelen staan. We vergeten gemakkelijk dat Nederland een lange geschiedenis kent van discriminatie, niet alleen op basis van huidskleur maar op basis van regio of maatschappelijke stand. Urk – als inteeltdorp – was het symbool van achterlijkheid voor de Hollandse elite.

Bij het afsluiten van de Zuiderzee en ontstaan van de Noordoostpolder in de twintigste eeuw werd zelfs onderzoek gedaan naar de Urker bevolking. Via schedelmeting kwam men tot de wetenschappelijke conclusie dat Urkers achterlijk en onzakelijk waren. De overheid wilde een modelsamenleving in de nieuwe polder en er waren zelfs serieuz..

