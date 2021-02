'Bizar druk' noemt Erik Wegman het in de polder (ND 27 januari). Ik begrijp heel goed dat hij op zijn fiets stapt om in het mooie duingebied van Schoorl te gaan genieten van de rust en de ruimte. De ergernis dat hij zich vanwege de drukte gedwongen voelde om naar de polder uit te wijken, kan ik me ook voorstellen. Maar het zijn naar mijn mening wel krokodillentranen die hij huilt. Hij stelt dat de oproep om drukte te vermijden en thuis te blijven blijkbaar geen enkele invloed op het merendeel van de bevolking heeft. Met die stellingname spreekt hij, zonder zich dat te realiseren, zichzelf ook bestraffend toe. Want beste Erik, door naar buiten te gaan, wer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .