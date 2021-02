Verdroging van ons land vermindert wel

Boswachter Joris Hellevoort stuurt ons met verkeerde informatie het bos in (ND, 20 januari). De lente van 2020 was droog. Amper neerslag, veel zonuren en relatief veel wind veroorzaakten een enorme verdamping en de laagst gemeten luchtvochtigheid ooit. Deze belangrijkste oorzaak van de drooggevallen sloten en vijvers ontbreekt in het artikel.