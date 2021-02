Benut het herstelrecht na rellen. De ene relschopper is de andere niet

Burgemeester Ahmed Aboutaleb na afloop van een overleg bij het politiebureau in de Maashaven, na aanhoudende rellen sinds de avondklok is ingevoerd. 'Aboutaleb sprak niet dreigend of verheven tegen de relschoppers.'

Laat ik voorop stellen dat het pijn doet wat er de afgelopen week ’s avonds is gebeurd in een aantal steden in ons land. Ik kan mij de emoties van veel Nederlanders in reactie op deze gebeurtenissen goed voorstellen: woede, angst en verdriet. Ook hun uitlatingen over degenen die relschoppen, plunderen en geweld plegen, zijn begrijpelijk. Ik moet ook ik bekennen dat de beelden in de media bij mij boosheid en morele verontwaardiging oproepen. Ze maken me tegelijkertijd bedroefd. Iedere dag hoop ik dat dit in ‘mijn stad’ niet zal gebeuren.

kalm blijven

Toch zou ik de mensen in dit land willen vragen om kalm te blijven. Niet alleen burgers, ook politici. Grote woorden als ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .