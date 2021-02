Avondklok als uitdaging weg naar binnen

De Amerikaanse psycholoog Edith Eger (De ballerina van Auschwitz, De keuze) zegt dat de coronapandemie óók een uitdaging vormt de weg naar binnen te gaan, nu door alle maatregelen de weg naar buiten steeds meer is ingeperkt. De avondklok is van die inperking het hoogtepunt. Maar de weg naar binnen is een lastige opgave. Op jezelf teruggeworpen worden, waarbij anderen ook nog eens op afstand zijn, wekt een diep verlangen naar een massa om daarin onder te gaan. De ontlading in de rellen van de laatste dagen laten dat verlangen zien. Elias Canetti (Massa en Macht uit 1960), waaraan ik dit ontleen, schrijft dat de bijverschijnselen van die zich ontladende massa in twee zaken opvalt: in het rinkelen van de ruiten voelt zij de 'bijval van de dingen' en in het vernietigende vuur iets onherroepelijks en onweerstaanbaars ... Van déze massa waren we getuige dezer dagen. <