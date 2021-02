Een kerk, helemaal opnieuw

Inmiddels een maand onderweg in 2021 is het een uitdaging te dromen over een nieuwe kerk die eenheid en (geestelijke) leiding hoog aanslaat. Navolging is een kernwoord.

Helemaal opnieuw beginnen met de eenheid van de kerk - is zoiets denkbaar? Na alle verdrietig- en verdeeldheden waar de kerk zo vaak voor staat? Het zou een mooie droom zijn … Hóé zou zoiets er dan uitzien? En dan niet in de hemel, maar ‘gewoon’ op aarde?

In het kader van het bijeenvoegen van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt moet een naam worden bedacht voor die nieuwe kerk. Dat is een mooie uitdaging, waar ik uiteraard niet over ga. Maar mag ik bescheiden ook iets bedenken? Laat me dan komen met het woord kERk … Een kERk, één ER. Dat is wezenlijk wie de HEER is: ER, zoals de naam van JHWH precies is wat JHWH betekent: Degene die ‘er is&rs..

