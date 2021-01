Bewaak onbewaakte spoorwegovergangen, verscherp toezicht

Het bedroeft me en maakt me boos: deze maand viel er weer een dode bij een aanrijding op een onbewaakte spoorwegovergang, ditmaal aan het Looveen nabij Wijster (Drenthe).

In 2018 werd in Sittard-Geleen een onbewaakte spoorwegovergang gesloten.

In de negentiende eeuw waren er ook onbewaakte spoorwegovergangen. Als er een locomotief naderde werd er gewaarschuwd door een spoorwegarbeider die op zijn fluit blies. Ook de fluit van de locomotief klonk. Men wist toen ook hoe gevaarlijk een onbewaakte spoorwegovergang is bij mist.

De techniek is ras vooruitgeschreden, wat veilige bewaakte spoorwegovergangen met verkeerslichten in heel Nederland mogelijk maakt. Dat is ook noodzakelijk gezien de toenemende drukte op het spoor: wegverkeer en beroepsverkeer als volle (taxi)bussen banen zich een weg door lawaai, duisternis, regensluiers en dikke mistbanken, radio- en telefoongeluiden, pratende mensen ... De zichtbaarheid door led is gering als men aan de zijkant van de trein staat en modern..

