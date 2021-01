Volksmenners lasteren een complete beroepsgroep om kritische vragen vóór te zijn

‘Bij de laatst gehouden verkiezingen is de grote macht en invloed van radio en televisie, in handen van linkse programmamakers, openbaar geworden. (...) Immers de Vara en ook de NOS, de staatsomroep, waren actief en voerden een niet-aflatende campagne.’ Dat schreef de Kamper boekverkoper Willem Catharinus van Dijk, bestuurslid van de vrijgemaakte Gereformeerde Omroepvereniging, in 1978 in het GOV-blad Klare Klanken. Dat was het enige medium waar de heer Van Dijk zijn verontwaardiging kon uiten. Want zendtijd heeft de GOV nooit gekregen, en dus kon ze nooit haar journalistiek ‘rechtse’ tegengeluid laten horen in de ether. Deze stemloze omroep zag zichzelf als een van de ‘vergeten groepen’ waarop de WRR het kabinet in 1982 attende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .