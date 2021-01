Gezegend begin

Adrian Verbree schreef over de eerste Nationale Nieuwjaarszegen (ND, 23 jan.). Een zegen zonder vloek; ‘zegen met half evangelie', ‘Nederland is van God los'. De avond ervoor las ik over zegenen. De eerste zegen in de Bijbel vond ik in Genesis 1, wanneer vissen en vogels gezegend worden. De tweede keer worden mensen gezegend. Het meest opvallend vind ik het zegenen van hen die vervloeken, ‘zodat jullie kinderen van God zullen zijn' (Matteüs 5, HSV). Jezus vergeeft onbekeerde moordenaars. God zegent bakvissen en vreemde vogels. We mogen blij zijn met een Nationale Zegen, de schepping ziet zelfs reikhalzend uit naar een ‘scheppingszegen' van Gods kinderen (Rom. 8). <