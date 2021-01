Geen paniek over ontwikkeling kinderen

Op maandagmorgen heb ik m’n hart opgehaald aan ingezonden teksten van Anita Zeldenrust en Wilma van der Velden (ND, 25 januari). Ik herken me in wat zij naar voren brengen als het gaat om eventueel gemiste ontwikkelingskansen rond kinderen. Zij kijken verder dan de 'paniekerigheid' over hoe de huidige beperkingen vanwege corona uitwerken.

De eerste sneeuwklokjes: de lente is in aantocht.

Het is ook mijn ervaring als zestigplusser dat levenslessen voor een flink deel buiten de school worden opgestoken. Laten we nu niet in paniek raken, maar juist moed houden voor onze (klein-)kinderen. Hen aansporen moedig/hoopvol de dagen die voorliggen tegemoet te gaan en te doen wat mogelijk is.

Ik wil mijn kleinkinderen daarin voorgaan: ‘Kijk eens naar de sneeuwklokjes die daar staan met wie en hoe ze zijn. Zij dragen een belofte in zich mee dat er méér zal volgen, want onze God is er ook nog, toch?' <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .