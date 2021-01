Groene economische groei is illusie

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn: alles wat we willen maken, behalve voedsel, wordt dan vervaardigd van bestaande grondstoffen of onderdelen en hergebruikte materialen. Maar dat wil niet erg vlotten volgens het onlangs verschenen rapport ‘Integrale Circulaire-Economie Rapportage 2021’ (van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en het RIVM ). In 2030 moeten we halverwege zijn, maar ook dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken.

In een circulaire economie bestaat er geen ‘afval’ meer, omdat afval gezien wordt als een bundel grondstoffen die (her)gebruikt kunnen worden. Ook wordt het milieu dan niet meer geconfronteerd met broeikasgassen en andere schadelijke gassen en stoffen. Het vraagt veel ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .