Snel verkiezingen, dan is strijd weer voorbij

Een paar dagen geleden pleitte Arie Verschoor uit Pernis voor uitstel van de verkiezingen (ND, 22 januari). Dit in verband met de mogelijke problemen die ze zouden kunnen opleveren door corona.

Met alle respect voor de schrijver pleit ik voor precies het tegenovergestelde. Omdat de periode van elkaar zwart maken, wat blijkbaar bij het politieke spel hoort, dan zo kort mogelijk is.

Een voorbeeld? Het CDA doet enthousiast mee in de kabinetten-Rutte I en Rutte III. De CDA-ministers De Jonge en Hoekstra zijn sterspelers in het laatste kabinet. Samen met Mark Rutte. Ik ben het met wat Sjirk Kuijper over Rutte schreef (ND, 23 januari) helemaal eens. Ik heb veel respect voor premier Rutte. Ondanks dat ik echt geen liberaal ben.

En wat hoor ik dan op het nieuws: CDA-leider Wopke Hoekstra die Mark Rutte afbrandt. In een digitale CDA-bijeenkomst. En op de PvdA-bijeenkomst idem. Ook oud-collega’s in Rutte II.

Dat hoort bij de verkiezin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .