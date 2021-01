1 Uit de ‘DNA-dialoog’ blijkt dat veel Nederlanders geen principiële bezwaren hebben tegen het aanpassen van DNA van embryo’s, als daarmee ernstige ziekten voorkomen kunnen worden. Maar wat ‘ernstig genoeg’ is om ingrijpen te rechtvaardigen, blijken zij moeilijk te kunnen bepalen.

2 Hoewel mensen verschillend denken over de beschermwaardigheid van embryo's, is er wel consensus over het idee dat een embryo potentieel of beginnend menselijk leven is en dat zorgvuldigheid daarom gebod..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .