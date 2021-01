Christelijk onderwijs moet voorop lopen en kinderen met een beperking deel laten uitmaken van de school

Mensen met een beperking behoren tot de meest eenzamen van onze samenleving. Dat begint al heel vroeg. Kinderen met een beperking hebben weinig tot geen vriendjes. Ze gaan meestal naar aparte scholen. Het gevoel van ‘er niet bij horen’ blijft vaak een leven lang. Het christelijk onderwijs vormt hierop geen uitzondering. Wij, Henk-Willem Laan en Tim Vreugdenhil, ooit klasgenoten, zijn van mening dat christenen voorop moeten gaan in het realiseren van inclusief onderwijs.

Over de Wet Passend Onderwijs (WPO) verscheen in de zomer van 2020 een kritisch evaluatierapport. Het belangrijkste probleem dat wordt gesignaleerd is dat er méér kinderen naar het speciaal onderwijs gaan in plaats van minder. Dat laatste was nu juist de bedoeling van de w..

