Christenen moeten over de grens heen en het gesprek met elkaar opnieuw leren voeren

Onder christenen zie je verschillende bubbels waarin gelovigen zich opsluiten. Zij moeten opnieuw leren het gesprek te voeren, over de grenzen van een cultuurstrijd heen.

Ruimte om te geloven is net zo kostbaar en zo kwetsbaar als vrijheid van meningsuiting.

Dat je het geloof verkwanselt, niet zuiver in de leer bent, niet het volle evangelie verkondigt, het zijn verwijten die doorgaans één kant opgaan. Kerken 'in het midden', die volop in de samenleving willen staan, kiezen er doorgaans voor zulke beschuldigingen te negeren. Ze komen van randgroeperingen, zo wordt geredeneerd, die niet serieus hoeven te worden genomen.

Maar wat als de randgroeperingen naar het centrum opschuiven, de overhand krijgen, het gesprek domineren, het gezicht van het christelijk geloof worden? Wat als spandoeken met 'Jezus' erop wapperen tussen nationale vlaggen bij de bestorming van een regeringsgebouw?

In de Verenigde Staten is de polarisatie ook binnen de kerken doorgedrongen. Nieuw is dat de verwijten nu beide kan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .