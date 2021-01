Bizar druk

Ik woon aan de duinvoet in Schoorl en had het plan een stukje te gaan fietsen. Sinds de uitbraak van de pandemie is het op mooie dagen en met name in het weekend erg druk in het duingebied. Vandaar dat ik dan maar naar de polder uitwijk. Vandaag zag ik dat het daar echter ook druk is. Bizar om te zien dat de mensen er massaal op uit trekken. Blijkbaar heeft de oproep drukte te vermijden en thuis te blijven geen enkele invloed op het merendeel van de bevolking. Het hele dorp is stampvol. Auto's staan in file en drommen wandelaars en fietsers in groepjes met meer dan is toegestaan gaan eropuit. Zelfs op de overvolle parkeerplaatsen ontstaan opstoppingen. Waar zijn we mee bezig. Als een avondklok al enige zin zou hebben, wordt deze door dit gedrag volledig tenietgedaan. Gooi de boel alsjeblieft dicht. Mijn dochter die in Nieuw-Zeeland woont, heeft daar een complete lockdown van zes weken gehad en kan nu weer overal heen en alle winkels zijn open. Coronabesmettingen zijn er daar niet. Zodra er ook maar iemand besmet raakt, gaat een heel gebied weer in lockdown. Dit gebeurt echter nauwelijks. Wordt het niet de hoogste tijd dat er strengere regels komen en er ook strenger wordt opgetreden? <