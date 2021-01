Tot zegenen geroepen

Hier wreekt zich een toch wel zeer selectief bijbelgebruik. Waar staat dat de zegen alleen voor gelovigen is? In een wereld van vervolging zegt de apostel Petrus (1, 3:9): ‘Als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, zegen juist (…) want daartoe bent u geroepen.' En Paulus schrijft aan de gemeente in Rome: ‘Zegent wie u vervolgen ...' In het Oude Testament haalt Jozef zijn vader Jakob naar Egypte en brengt hem bij de farao. Een oude, Joodse man tegenover de godenzoon. Maar Jakob doet waartoe Israël geroepen is: hij zegent de Farao! (Genesis 47:10). De NBV vertaalt met ‘zegenwens', maar ook daarvoor zou Verbree hem waarschijnlijk bestraffend hebben toegesproken.

