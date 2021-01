Leef je eerst in jongeren in, voordat je oordeelt over hun gedrag

Laten we voorkomen dat we jongeren in coronatijd te hard vallen zonder ons echt in te leven in hun situatie.

Nee, dit artikel gaat niet over de plunderende en molesterende jongeren tijdens de avondklokrellen. Hoewel we hen niet simpelweg willen wegzetten als ‘eencelligen’, ‘criminelen’ of ‘debielen’ zoals afgelopen dagen veelvuldig gedaan is. Hun geweld is verfoeilijk maar – en dan raken we toch al de essentie van ons verhaal – we voelen ook mee met wat Trouw-columnist Sylvain Ephimenco schreef. Als hij nu in de schoenen van de jongeren had gestaan, had hij zich misschien ook wel laten ‘meesleuren in de nacht, wie weet, een steen naar geüniformeerde silhouetten geworpen’.

Door dit te schrijven zouden we velen zo maar kunnen uitdagen tot kritische feedback – de meerderheid van Nederland ageert al maanden tegen iedere overschrijding van de coronar..

