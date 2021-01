Niet-mee-bezig

De kaarsen zijn aangestoken, het is vrijdagavond. Het joodse gezin zit rond de tafel voor de sedermaaltijd. Er wordt actief teruggedacht aan de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte, lang geleden, maar ook aan het onrecht en de bevrijding van mensen in het hier en nu. Het is meestal het jongste kind dat de centrale vraag mag stellen tijdens Pesach: papa en mama, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? De ouders kijken elkaar veelbetekenend aan en dan begint een van de twee te vertellen.

vier kinderen

De instructies voor de viering van de sedermaaltijd zijn te vinden in het boekje dat Haggada heet. Het getal vier speelt ee..