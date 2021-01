Biden wil zijn land verenigen. Augustinus is daarbij zijn voorbeeld. Dat is het ook voor Nederland

Terecht wijst de analyse van Joe Bidens inauguratie op zijn eerste handeling als president: gebed (Nederlands Dagblad 21 januari). Biden is een religieus diep verankerd president. Dit gaat verder dan persoonlijke spiritualiteit alleen. Aandacht hiervoor is nodig om Biden als president te begrijpen. Bovendien schuilt in zijn inspiratie een uitdaging voor de Nederlandse politiek. Zo vormde een theologische gedachte de kern van Bidens eerste redevoering als president. Het was een uitspraak van ‘een heilige van mijn kerk’, zoals Biden het inleidde: de kerkvader Augustinus. In een notedop presenteerde Biden in zijn rede een vorm van politieke theologie. Of omgekeerd: een theologisch geïnspireerde vorm van politiek.

In een verdeeld land vindt B..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .