Zegenen en bekering

Adrian Verbree heeft moeite met de zegenbede die Almatine Leene uitsprak over het Nederlandse volk ( ND 23 januari ). Zegen kan niet zonder bekering.

Dezelfde dag is de lezing in de Alpha Bible in One Year Genesis 47. Vers 10 luidt: ‘Toen nam Jakob met een zegenwens afscheid van de farao.’ Van oordeelsprediking of bekering is geen sprake.

Het is niet altijd even duidelijk hoe het precies zit met het zegenen door God en mensen. Misschien is het belangrijkste wat we mensen toewensen als we ze zegenen wel dat ze tot bekering komen. Dat dat gebeurt, is zonder twijfel het gezamenlijke gebed van Verbree en Leene. <

