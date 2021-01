Avondklok past bij een prettige dagindeling

Nederlanders hebben meer moeite met de avondklok dan Fransen. Zij vullen hun avond ook anders in. De Franse dagindeling bevalt theoloog Gert Kwakkel prima, beter dan de Nederlandse.

Waarom stuit een avondklok in Nederland op veel meer verzet dan in andere landen? Allicht speelt, naast andere dingen, de manier waarop wij de dag indelen hierbij een rol. Nederlanders nuttigen hun avondeten op een vroeg tijdstip. Daarna is er nog een scala aan activiteiten waarmee wij de avond vullen: vergaderen, sporten, bij elkaar op bezoek gaan, klussen, enzovoort. Als de regering ons dat afpakt, vallen er woorden als ‘draconische maatregelen’.

In normale omstandigheden woon en werk ik vier maanden per jaar in het zuiden van Frankrijk, in Aix-en..