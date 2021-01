Het Nederlandse onderwijssysteem is verrot. Een school is geen bedrijf

Hoe is het zo gekomen, dat leerlingen in het basisonderwijs geen gelijke kansen krijgen? Breed vormend onderwijs is verschraald tot hoge scores op kwantificeerbare doelen, stelt Ina van der Boogaart, oud schoolleider primair onderwijs.

De tv-serie Klassen raakte. We zijn en bloc van de leerlingen Anyssa en Yunuscan gaan houden, het zijn levende voorbeelden van de ongelijkheid die niemand wil. Klassen legde ook patronen bloot. Patronen waarover we collectief en correct ach en wee roepen. Terecht?

Wat de tv-serie niet vertelt, is het verhaal over hoe deze patronen zich in ons onderwijs nestelden. Hoe kon het zover komen dat basisscholen gereduceerd werden tot leveranciers van het gewenste ticket naar vervolgonderwijs?

Je eindadvies is bepalend voor een goede toekomst, zegt een van de leerlingen, de uitspraak illustreert welke vergiftigde manier van denken we bij kinderen en ouders hebben weten te creëren. Waar is de woede daarover? Waar is de collectieve verontwaardiging o..

