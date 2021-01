Onderzoek over spreiding euthanasie laat veel vragen open

Het is moeilijk conclusies te trekken uit het onderzoek van Theo Boer en Stef Groenewoud naar regionale verschillen in de toepassing van euthanasie, stelt prof. dr. Paul Schnabel, die voorzitter was van de Adviescommissie Voltooid Leven.

Het zeker interessant is om meer te weten over de gevallen waarin een verzoek om euthanasie niet tot uitvoering leidt.

Er zijn in Nederland grote regionale verschillen in de mate waarin euthanasie wordt toegepast. Het vervelende is dat we niet weten hoe dat komt. Dat blijkt ook uit het artikel van Hans-Lukas Zuurman in het ND van 16 januari, waarin Stef Groenewoud (Radboud Universiteit) en Theo Boer (Protestantse Theologische Universiteit) hun onderzoek daarnaar toelichten.

Andere gegevens dan woonplaats, leeftijd en geslacht van ieder euthanasiegeval hadden ze niet. In 85 procent van de gevallen is het de huisarts die de euthanasie uitvoert. In 2017, het jaar van het onderzoek, gebeurde dat ongeveer 5500 keer. Dat lijkt veel, maar per huisartsenpraktijk is dat minder dan één keer per jaar.

Het aantal verzoeken tot, overleggen en afspraken over levensbeëin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .