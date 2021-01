Onderwerping of anarchie in de SGP

Vanaf vanavond is de avondklok van kracht. Reden is de dreigende opmars van besmettelijker coronavarianten. De SGP verzet zich ertegen. Volgens fractievoorzitter Kees van der Staaij wordt door het kabinet de botte bijl gebruikt, door bevoegdheden uit de Koude Oorlogstjjd te activeren. Hij pleitte donderdag – in het Kamerdebat – voor vaker verplicht thuiswerken, het 'scherper neerzetten' van quarantaine voor besmette mensen, en harder optreden tegen coronafeestjes. Het SGP-verzet kreeg op sociale media bijval uit eigen kring, maar er was ook kritiek: juist de avondklok is goed te handhaven, terwijl de overheid niet achter de voordeur wil controleren – waar juist wél de meeste besmettingen plaatsvinden.

Historisch is het verzet van de SGP wel enigszins verklaarbaar. De partij heeft altijd moeite gehad met forse, generieke maatregelen die het geweten binden of in sommige situaties heel nadelig uitpakken. Ook met de beperkingen die aan kerkdiensten zijn opgelegd, heeft de SGP veel moeite. Van der Staaij drong telkens aan op maatwerk, en nam justitieminister Ferd Grapperhaus vorig jaar zelfs mee naar een dienst in de orthodoxe Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. Dat kerkgebouw telt zo'n 2800 zitplaatsen. Maar ondanks het charmeoffensief richting de minister, toont Grapperhaus in de huidige fase van de pandemie geen begrip voor kerkdiensten mét bezoekers.

Aan 'soevereiniteit in eigen kring', een begrip dat zi..

