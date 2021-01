Rutte is te charmant als premier om zich nu weer voor botte VVD-campagnepraat te lenen

‘Jij adoreert Rutte’, zei een collega eens. Dat was een geintje, maar ik heb onze premier wel hoog zitten. Met een Kamer van vijftien fracties houdt hij ‘de boel bij elkaar’, ook als die boel boos en bitter is. Dus: laat deze anti-macho niet weer in de VVD-groef van de jaren tien terugzakken.

Vooraf: ik ken Mark Rutte niet. Ik heb hem nooit gesproken, persoonlijk noch professioneel. Onze enige ontmoetingen waren in de lift van Binnenhof 1A, toen ik daar op de begane grond werkte (2007-2010). Boven zat de VVD. Rutte leidde die middelgrote oppositiefractie (22 leden; de SP domineerde met 25 zetels), maar hij had de handen vol aan strijd in eigen boezem.

Op een dag zette hij Rita Verdonk uit zijn fractie; het gebouw trilde ervan. Met een nieuwe, eigen partij steeg Rita naar plek twee in de peilingen, terwijl de VVD van Mark nog op dertien zetels werd getaxeerd. Rutte was de loser.

Vier jaar later echter, in 2012, werkte ik op een departement dat als gevolg van Ruttes eerste regeerakkoord gedemonteerd werd. VROM lag in stukke..

