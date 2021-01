Bidden voor een broze Biden

Bij de inauguratie van Joe Biden zagen we een oude man die de nieuwe president wordt van het nog steeds machtigste land van de wereld. Een broze oude man die leiding moet geven aan een land dat politiek verknipt en verscheurd is. En dat in een tijd waarin de hele wereld bedreigd wordt door een monster dat COVID-19 heet.

Men zegt dat hij voor een haast onmogelijke taak staat. Hij zegt niet te willen verdelen maar juist te willen verenigen. Het is te hopen dat onder zijn leiding de Trump-aanhangers gaan inzien dat ze jarenlang door Trump zijn misleid en op het verkeerde been zijn gezet. En wat doet Biden voordat hij aan zijn taak begint: hij gaat in gebed en er wordt voor hem gebeden. In zijn broosheid zoekt hij het niet bij zichzelf maar beroept zich op de hulp van God. In de toespraken die ik tot dusverre van deze broze man heb gehoord, heeft hij al zo veel meer gezegd dan dat spierballen gebral van zijn voorganger Trump in vier jaar.

Ik hoop dat hij voldoende tijd mag krijgen om in Amerika de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Voldoende tijd o..

