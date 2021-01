Het is bijster teleurstellend en inderdaad zorgelijk wat Skal, de certificeringsorganisatie voor de biologische landbouw, vaststelt. Dat er in ons land al vier jaar een dalend animo is voor biologisch boeren (ND 21 januari). 2115 boeren werken er nu biologisch, op een totaal van ruim 50.000 landbouwbedrijven. Het is hoog tijd voor een flink nieuwe beleidswind. We mogen ons als kiezers (en misschien ook als partijleden) er medeverantwoordelijk voor weten dat dit een belangrijk onderwerp wordt. Zo moet omschakelen fors worden gefaciliteerd en zal voor biologische voeding(sproducten) een btw-tarief van nul procent moeten gaan gelden. <