Anders bidden in coronatijd?

Deze week is het de Week van Gebed (voor de eenheid van christenen). Is bidden in coronatijd anders geworden?

'Bidden kan juist nu een groeimoment worden'

Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en internetpastor

‘Bij het ignatiaans bidden neemt de Bijbel een belangrijke plek in. Het gaat om luisteren in de stilte. Er is aandacht voor persoonlijke ervaring: waar voel ik iets van blijheid, rust, vertrouwen of juist ergernis. We gaan ervan uit dat God ons vreugde en geluk geeft. Dat nodigt uit om bewust in het leven te staan en terug te blikken op de dag en onze ervaringen en dan te ontdekken: waar nodigt God mij toe uit? Het ontdekken van die vreugdevolle momenten en het geluk lijkt nu moeilijk, het leven is voor velen op zijn kop gezet. Maar als christenen mogen we erop vertrouwen dat de genadekraan nu niet ineens is dichtgedraaid. Ik wil..

