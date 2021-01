Multinationals en banken willen autowegen in de Amazone

Frank van den Heuvel vraagt waarom wij zouden protesteren tegen de aanleg van wegen in de Braziliaanse Amazone als wij hier in Europa precies hetzelfde hebben gedaan ( Nederlands Dagblad 19 januari ).

Hij noemde dat hypocriet en neerbuigend tegenover de mensen in Brazilië en sprak van een nieuw soort kolonialisme.

Zijn pleidooi voor acceptatie van snelwegen door ongerepte regenwouden, om kleine dorpjes in de Amazone te kunnen ontsluiten, is een voorbeeld van een trumpiaanse steen in de vijver van biodiversiteitsverdragen en klimaatverdragen. Want wie heeft er om die wegen gevraagd?

De serie Amazone van Sandra Korstjens (RTL) laat zien wie ze wil bekostigen, namelijk grootinvesteerders, multinationals en de banken, ook uit Nederland, die de lucratieve houtkap, gouddelving, en soja- en cacaoplantages willen uitbreiden.

Daar staat geen bescherming tegenover.

Frank van den Heuvel vergelijkt het met de ontginning van Nederland. Gelukkig i..

